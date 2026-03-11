Мэр рассказал, почему протекла крыша в рязанской школе № 40

Мэр Борис Ясинский рассказал, почему протекла крыша в рязанской школе № 40. Информацию он предоставил на заседании регионального правительства в среду, 11 марта.
Глава региона Павел Малков зачитал жалобу рязанки на протечку крыши.
Как отметил Ясинский, протечку в здании устранили. В пострадавших кабинетах сделают косметический ремонт — на это выделят дополнительные средства.
«Протечки локальные. Причиной стало скопление снега под карнизом здания», — пояснил мэр.
Губернатор отметил, что в 2026 году было рекордное количество снега. Его скопление привело повреждению крыш и на социальных объектах, и на жилых домах. Павел Малков призвал глав округов усилить контроль по состоянию кровель зданий.
Ранее рязанцы жаловались на течи в потолках и стенах школы № 40.