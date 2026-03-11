Малков отреагировал на ракетный удар ВСУ по Брянску

«Вчера киевский режим нанёс ракетный удар по Брянску. От рук террористов погибли и пострадали мирные жители. Десятки пострадавших, на данный момент шесть погибших. Искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим желаю сил и скорейшего восстановления», — написал Павел Малков. Губернатор отметил, что рязанские власти находятся на связи с коллегами из Брянской области и готовы оказать всю необходимую помощь. Напомним, 10 марта ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. В результате погибли шесть человек, 37 получили ранения. Отмечается, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

