Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
9 часов назад
250
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
12 часов назад
228
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 582
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 326
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Большинство жителей ЦФО довольны своей работой — исследование
Более половины жителей Центрального федерального округа положительно оценивают свою работу. По данным опроса Head Hunter, 51% респондентов поставили своей работе оценку «отлично», еще 31% считают ее удовлетворительной, а 18% недовольны условиями труда.

Наибольший уровень удовлетворенности зафиксировали среди людей 35-44 лет: в этой группе 59% участников опроса оценили свою работу на высший балл. Среди россиян 45 лет и старше так ответили 55%, а среди молодежи 18-24 лет — 53%. Наименее довольной оказалась группа 25-34 лет, где только 46% поставили работе «отлично».

Говоря об идеальной работе, большинство респондентов назвали главным условием положительные эмоции от деятельности — так ответили 56% участников опроса. Еще 43% считают важным карьерный рост, а 41% отмечают необходимость баланса между работой и личной жизнью.