Большинство жителей ЦФО довольны своей работой — исследование

Более половины жителей Центрального федерального округа положительно оценивают свою работу. По данным опроса Head Hunter, 51% респондентов поставили своей работе оценку «отлично», еще 31% считают ее удовлетворительной, а 18% недовольны условиями труда.

Наибольший уровень удовлетворенности зафиксировали среди людей 35-44 лет: в этой группе 59% участников опроса оценили свою работу на высший балл. Среди россиян 45 лет и старше так ответили 55%, а среди молодежи 18-24 лет — 53%. Наименее довольной оказалась группа 25-34 лет, где только 46% поставили работе «отлично».

Говоря об идеальной работе, большинство респондентов назвали главным условием положительные эмоции от деятельности — так ответили 56% участников опроса. Еще 43% считают важным карьерный рост, а 41% отмечают необходимость баланса между работой и личной жизнью.