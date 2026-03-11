Госдума расширила полномочия ФАС для контроля за тарифами ЖКХ в регионах

Теперь ФАС теперь может самостоятельно корректировать тарифы на ЖКХ, если региональные власти не выполняют ее предписания. Если антимонопольная служба пересмотрела тариф, у региона есть месяц на приведение цен в соответствие. Это изменение вызвано жалобами на рост коммунальных платежей и проверками ФАС в регионах.