Эксперт рассказал, ждать ли россиянам рекордный урожай грибов этой весной
Как уточнил Михаил Вишневский, к ним относятся строчки, сморчки и сморчковые шапочки.

В случае, если снег начнет медленно таять и заморозки вернутся, то урожай грибов этой весной будет обычным.