Эксперт рассказал, ждать ли россиянам рекордный урожай грибов этой весной

По словам кандидата биологических наук Михаила Вишневского, обилие снега может привести к рекордному урожаю грибов, но только при условии быстрого таяния. «Если сейчас вдруг наступит такое хорошее прогреваемое время, теплая погода и снег растает быстро и дружно где-нибудь в конце марта — начале апреля, то есть вся эта огромная замерзшая масса воды превратится в просто воду и быстро пропитает почву, а почва прогреется, то тогда во второй половине апреля и весь май можно будет ждать действительно очень большой урожай первых весенних грибов», — сказал собеседник RT.

Как уточнил Михаил Вишневский, к ним относятся строчки, сморчки и сморчковые шапочки.

В случае, если снег начнет медленно таять и заморозки вернутся, то урожай грибов этой весной будет обычным.