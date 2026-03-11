Для курящих россиян предложили повысить взносы по ОМС

С инициативой выступил глава союза страховщиков Уфимцев. По его мнению, бесплатная медицина должна быть доступна для всех россиян. Но люди, которые не придерживаются ЗОЖ, обязаны платить больше: «Толстеешь, куришь — получаешь коэффициент по страховым взносам два или три. Всё регулируется деньгами», — отметил он. При этом Уфимцев не поддержал идею лишать бесплатной страховки тех, кто не следит за здоровьем.

Для курящих россиян предложили повысить взносы по ОМС. Об этом пишет «Лента. ру».

С инициативой выступил глава союза страховщиков Уфимцев. По его мнению, бесплатная медицина должна быть доступна для всех россиян. Но люди, которые не придерживаются ЗОЖ, обязаны платить больше:

«Толстеешь, куришь — получаешь коэффициент по страховым взносам два или три. Всё регулируется деньгами», — отметил он.

При этом Уфимцев не поддержал идею лишать бесплатной страховки тех, кто не следит за здоровьем.