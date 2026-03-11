ЦБ России предупредил о гиперинфляции при снижении ключевой ставки до 3%

Центральный банк России опубликовал исследование, в котором предупреждает о потенциальных рисках, связанных с резким снижением базовой ставки. Эксперты смоделировали гипотетический сценарий, в котором ключевая ставка была бы экстренно снижена до 3% при текущей инфляции на уровне 6%. По мнению аналитиков, такая радикальная мера может привести к критическому экономическому перегреву и неконтролируемому росту цен. В документе подчеркивается, что снижение ставки лишит рынок необходимых механизмов для балансировки, что в свою очередь может спровоцировать гиперинфляцию и негативно сказаться на финансовой стабильности страны.

ЦБ призывает к осторожности в вопросах денежно-кредитной политики и подчеркивает важность сбалансированного подхода для обеспечения устойчивого экономического роста.