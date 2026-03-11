Рязань
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
3 часа назад
148
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
5 часов назад
156
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 547
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 299
Более 300 тысяч долга по кредитам и штрафам погасил рязанец после ареста машины
У мужчины был долг перед банками. Также он не оплачивал многочисленные штрафы за нарушение ПДД. Сотрудники отделения судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам наложили на автомобиль местного жителя Lada Largus арест. После мужчина погасил долги.

309 тысяч рублей долга по кредитам и штрафам погасил рязанец после ареста его автомобиля. Об этом 11 марта сообщили в соцсетях УФССП по региону.

У мужчины был долг перед банками. Также он не оплачивал многочисленные штрафы за нарушение ПДД.

Сотрудники отделения судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам наложили на автомобиль местного жителя Lada Largus арест.

После мужчина погасил долги.