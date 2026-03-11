Более 300 тысяч долга по кредитам и штрафам погасил рязанец после ареста машины
У мужчины был долг перед банками. Также он не оплачивал многочисленные штрафы за нарушение ПДД. Сотрудники отделения судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам наложили на автомобиль местного жителя Lada Largus арест. После мужчина погасил долги.
