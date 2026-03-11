Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
Чтв, 12
Птн, 13
ЦБ USD 78.74 -0.41 11/03
ЦБ EUR 91.9 0.06 11/03
Нал. USD 79.75 / 79.10 11/03 13:25
Нал. EUR 92.03 / 92.47 11/03 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жит...
Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс»...
11 минут назад
10
Портрет автовладельца. Кто сидит за рулем CHERY?
Как машина может характеризовать личность своего облада...
2 часа назад
124
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 16:33
1 530
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 285
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Аналитики: 60% россиян посчитали свадьбу переоцененным событием
В исследовании участвовали 2000 россиян 18-55 лет. 52% задумывались о свадьбе, 36% считали ее важной для публичного признания, 25% — как семейный праздник, а 63% — что она не имеет особого значения. 21% готовы провести ее без финансовых трудностей, 13% видели в ней формальность. Треть россиян считают свадьбу пышной, 27% рассчитывали на подарки гостей для покрытия расходов. 48% боялись, что подготовка приведет к разрыву отношений, 34% — что не смогут насладиться праздником, и 26% — что он не впечатлит близких.

Более 60% россиян считают свадьбу излишне значимой, а почти половина боится, что подготовка к ней разрушит отношения. Это показало исследование сервиса «Ясно», опубликованное «Известиями».

"Исследование подсвечивает любопытный феномен: декларируемый скептицизм по отношению к свадьбе и глубинная тревога по поводу нее существуют у людей одновременно, не противореча друг другу. Человек говорит себе «свадьба не имеет значения», но в то же время боится, что подготовка к ней разрушит отношения, что гости останутся недовольны, что праздник не получится", — прокомментировала психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

В исследовании участвовали 2000 россиян 18-55 лет. 52% задумывались о свадьбе, 36% считали ее важной для публичного признания, 25% — как семейный праздник, а 63% — что она не имеет особого значения. 21% готовы провести ее без финансовых трудностей, 13% видели в ней формальность.

Треть россиян считают свадьбу пышной, 27% рассчитывали на подарки гостей для покрытия расходов. 48% боялись, что подготовка приведет к разрыву отношений, 34% — что не смогут насладиться праздником, и 26% — что он не впечатлит близких.

Чтобы снизить тревожность, 67% нуждались в поддержке близких, 38% — в паузе, 25% — в помощи специалистов, а 20% отмечали важность психологической подготовки и соблюдения режима.