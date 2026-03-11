Аналитики: 60% россиян посчитали свадьбу переоцененным событием

Более 60% россиян считают свадьбу излишне значимой, а почти половина боится, что подготовка к ней разрушит отношения. Это показало исследование сервиса «Ясно», опубликованное «Известиями».

"Исследование подсвечивает любопытный феномен: декларируемый скептицизм по отношению к свадьбе и глубинная тревога по поводу нее существуют у людей одновременно, не противореча друг другу. Человек говорит себе «свадьба не имеет значения», но в то же время боится, что подготовка к ней разрушит отношения, что гости останутся недовольны, что праздник не получится", — прокомментировала психоаналитический психотерапевт, супервизор, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно» Мария Игнатьева.

В исследовании участвовали 2000 россиян 18-55 лет. 52% задумывались о свадьбе, 36% считали ее важной для публичного признания, 25% — как семейный праздник, а 63% — что она не имеет особого значения. 21% готовы провести ее без финансовых трудностей, 13% видели в ней формальность.

Треть россиян считают свадьбу пышной, 27% рассчитывали на подарки гостей для покрытия расходов. 48% боялись, что подготовка приведет к разрыву отношений, 34% — что не смогут насладиться праздником, и 26% — что он не впечатлит близких.

Чтобы снизить тревожность, 67% нуждались в поддержке близких, 38% — в паузе, 25% — в помощи специалистов, а 20% отмечали важность психологической подготовки и соблюдения режима.