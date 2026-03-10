Жителей Рязанской области предупредили об опасностях в весеннем лесу

Региональные службы обращаются к жителям с просьбой соблюдать осторожность при посещении лесов в весенний период. Из‑за активного таяния снега привычные лесные маршруты становятся травмоопасными. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РО «Клепиковское лесничество».

Тропы размыты и покрыты наледью — перед прогулкой стоит позаботиться об устойчивой обуви с нескользящей подошвой. Под снегом нередко скрываются камни, корни и ямы, поэтому осматривать путь нужно внимательно. Уровень воды в ручьях и реках поднимается, а берега становятся рыхлыми — приближаться к ним не следует.

Особую опасность представляют крутые склоны и овраги: там вероятен сход снежных масс и оползни. В тенистых участках сохраняются плотные наледи. Также не рекомендуется находиться рядом со старыми и сухими деревьями — из‑за оттаивания почвы они могут не выдержать и упасть.

Фото: минприроды по Рязанской области.