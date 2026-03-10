Рязань
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 312
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 178
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
786
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 096
За выходные в Рязани изъяли 57 литров алкоголя
В Рязанской области в выходные дни полиция провела рейды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции выявили 12 нарушений миграционного законодательства. Отмечается, что к ответственности привлечены два работодателя, нарушившие правила найма иностранных работников.

Также в ходе рейдов на улицах Рязани и около торговых центров полиция задержала 58 человек за противоправную деятельность.

Кроме того, в кафе на улице Новоселов и в магазине на улице Васильевской полицейские обнаружили нарушения в продаже алкоголя и изъяли 57 литров спиртного.

В настоящее время по этим фактам проводятся проверки.