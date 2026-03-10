За выходные в Рязани изъяли 57 литров алкоголя

В Рязанской области в выходные дни полиция провела рейды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции выявили 12 нарушений миграционного законодательства. Отмечается, что к ответственности привлечены два работодателя, нарушившие правила найма иностранных работников.

Также в ходе рейдов на улицах Рязани и около торговых центров полиция задержала 58 человек за противоправную деятельность.

Кроме того, в кафе на улице Новоселов и в магазине на улице Васильевской полицейские обнаружили нарушения в продаже алкоголя и изъяли 57 литров спиртного.

В настоящее время по этим фактам проводятся проверки.