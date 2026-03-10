За выходные на дорогах Рязанской области выявили более 6 тысяч нарушений

В Рязанской области за прошедшую пятницу и выходные инспекторы ДПС выявили 6130 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Сотрудники полиции зафиксировали 26 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Еще девять водителей отказались проходить медицинское освидетельствование.

В Рязанской области за прошедшую пятницу и выходные инспекторы ДПС выявили 6130 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции зафиксировали 26 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. Еще девять водителей отказались проходить медицинское освидетельствование.

Кроме того, инспекторы выявили шесть случаев повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Во время рейдов полицейские также зафиксировали 20 фактов управления автомобилем без водительских прав. Еще 19 нарушений связаны с перевозкой детей.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 242 случая управления автомобилями с чрезмерной тонировкой. Также к ответственности привлекли 11 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения.