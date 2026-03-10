В Тюмени отчим девочки-подростка убил молодого человека, который домогался до нее

В Тюмени отчим девочки-подростка убил молодого человека, который домогался до нее. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости»,

По данным канала, 26-летний молодой человек отдыхал со знакомыми в коттедже. Отмечается, что в компании находились несовершеннолетние. Погибший якобы домогался до одной из них.

«На следующий день парню позвонил родитель той самой школьницы и предложил встретиться. После этого юношу никто не видел», — отметили в сообщении.

Выяснилось, что мужчина убил молодого человека и утопил его тело.

Возбуждено уголовное дело.