ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.11 / 79.40 10/03 17:00
Нал. EUR 92.00 / 92.47 10/03 17:00
В Рязанской области разработали план по недопущению смерти детей-сирот
В регионе введут регулярный контроль — плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных как в замещающих семьях, так и в детских домах. После передачи ребенка в семью будут оценивать его психологическое состояние, успешность адаптации и риски кризисных явлений, а в учреждениях — проводить диагностику для выявления скрытых форм насилия.

Правительство Рязанской области утвердило межведомственный комплекс мер по недопущению гибели и жестокого обращения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на 2026-2030 годы. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В регионе введут регулярный контроль — плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных как в замещающих семьях, так и в детских домах. После передачи ребенка в семью будут оценивать его психологическое состояние, успешность адаптации и риски кризисных явлений, а в учреждениях — проводить диагностику для выявления скрытых форм насилия.

Предусмотрена системная работа с кадрами. Специалистов органов опеки и педагогов интернатов обучат профилактике жестокого обращения и вторичного сиротства, а также методам предотвращения эмоционального выгорания. Для замещающих семей организуют ежеквартальные просветительские встречи, ежегодную выдачу информационных буклетов по ненасильственному воспитанию, а через полгода после устройства ребенка — обязательную психодиагностику. Дети, пережившие насилие, получат реабилитационную помощь по мере необходимости.