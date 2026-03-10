В Рязанской области разработали план по недопущению смерти детей-сирот

В регионе введут регулярный контроль — плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных как в замещающих семьях, так и в детских домах. После передачи ребенка в семью будут оценивать его психологическое состояние, успешность адаптации и риски кризисных явлений, а в учреждениях — проводить диагностику для выявления скрытых форм насилия.

Правительство Рязанской области утвердило межведомственный комплекс мер по недопущению гибели и жестокого обращения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на 2026-2030 годы. Соответствующее распоряжение правительства Рязанской области опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Предусмотрена системная работа с кадрами. Специалистов органов опеки и педагогов интернатов обучат профилактике жестокого обращения и вторичного сиротства, а также методам предотвращения эмоционального выгорания. Для замещающих семей организуют ежеквартальные просветительские встречи, ежегодную выдачу информационных буклетов по ненасильственному воспитанию, а через полгода после устройства ребенка — обязательную психодиагностику. Дети, пережившие насилие, получат реабилитационную помощь по мере необходимости.