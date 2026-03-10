В рязанской ГАИ напомнили о безопасности на дорогах в гололед

«Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — говорится в сообщении. Отмечается, что 10 марта в регионе будет облачно с прояснениями, местами снег и морось. Возможны гололед на дорогах ночью и утром, юго-восточный и западный ветер 5-10 м/с. Температура ночью −9…−4°C, местами до -13°C; днем +1…+6°C.

