В Рязани восстановили свет на нескольких улицах

Как отмечается, света не было с 16:50 из-зи повреждения кабельной линии 10кВ на улицах: Бирюзова, Станкозаводская, Весенняя (Канищево), Полевая (Канищево), Садовая (Канищево), Школьная (Канищево), Чапаева (Канищево), Интернациональная. В 23:03 электроснабжение полностью восстановили.