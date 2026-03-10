Рязань
В Рязани стартует маркет «БАЗАР» в поддержку региональных брендов
С 11 по 14 марта в атриуме Рязанского исторического музея (Соборная ул., д. 22) пройдет маркет локальных брендов «БАЗАР», организованный Центром развития креативных индустрий.

Более 20 мастеров представят свои уникальные изделия, включая деревянные игрушки, ювелирные украшения, продукцию местных парфюмеров, аксессуары из кожи, одежду и текстиль, а также сувениры и открытки с рязанскими мотивами.

Особое внимание на маркете будет уделено народным художественным промыслам. Посетители смогут увидеть работы мастеров, создающих изделия из скопинской керамики, михайловского кружева и кадомского вениза.

В рамках культурной программы 13 марта пройдет музыкально-поэтический диалог «Моя душа и мой Есенин» с участием актрисы театра «Переход» Екатерины Сулица и композитора Андрея Синецкого. На заключительный день, 14 марта, гостей развлекут диджей Ксенити и группа «ЛАВА БЭНД». Также на маркете будет работать кофейня BRAVOS.

Подробная программа мероприятий и список резидентов «БАЗАРа» будут опубликованы в ближайшие дни.