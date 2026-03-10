В Рязани стартует маркет «БАЗАР» в поддержку региональных брендов

С 11 по 14 марта в атриуме Рязанского исторического музея (Соборная ул., д. 22) пройдет маркет локальных брендов «БАЗАР», организованный Центром развития креативных индустрий. Более 20 мастеров представят уникальные изделия: деревянные игрушки, ювелирные украшения, парфюмерию, кожаные аксессуары, одежду, текстиль, сувениры и открытки с рязанскими мотивами.

Особое внимание на маркете будет уделено народным художественным промыслам. Посетители смогут увидеть работы мастеров, создающих изделия из скопинской керамики, михайловского кружева и кадомского вениза.

В рамках культурной программы 13 марта пройдет музыкально-поэтический диалог «Моя душа и мой Есенин» с участием актрисы театра «Переход» Екатерины Сулица и композитора Андрея Синецкого. На заключительный день, 14 марта, гостей развлекут диджей Ксенити и группа «ЛАВА БЭНД». Также на маркете будет работать кофейня BRAVOS.

Подробная программа мероприятий и список резидентов «БАЗАРа» будут опубликованы в ближайшие дни.