В Рязани отключили отопление на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе РМПТС. В 9:00 приостановили подачу тепла по следующим адресам: ул. Фрунзе: 25; ул. Свободы, 81; ул. Маяковского, 36. Также в 9:40 отопление отключили по улице Зубковой, 19к3 по следующим адресам: 19к3, 20, 20к1, 20к2, 20к3. В это время будут определять и устранять повреждения по данным адресам. Информация о примерном времени окончания работ не указана.