В Рязани к концу недели усилятся магнитные бури

С ближайших выходных, 14-15 марта, магнитные бури начнут усиливаться, к следующим, 21-22 марта, достигнут наивысшего показателя, а дальше пойдут на спад.

В Рязани к концу недели усилятся магнитные бури. Об этом сообщили на сайте Time-in.ru.

Напомним, в это время у метеозависимых рязанцев могут возникнуть: головные боли, мигрени, повышенная утомляемость, сонливость, учащённое сердцебиение, колебания артериального давления.