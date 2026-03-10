В Рязани грузовик рассыпал строительный мусор у школы № 1

В Рязани на улице Горького грузовой автомобиль рассыпал строительный мусор рядом со школой № 1. Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта. О случившемся в редакцию РЗН. инфо сообщили местные жители.

Нарушителя оперативно установили с помощью системы видеонаблюдения Центра организации дорожного движения.

Собранные материалы передали в Госавтоинспекцию Рязанской области, где примут решение о дальнейших мерах.