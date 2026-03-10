В Рязани десятки улиц остались без света из-за технологического сбоя

В Рязани в 11:40 произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС. Без света остались жители улиц Громовой, Добролюбова и ее проездов — 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го, Дорожной, Достоевского, Чехова, Прудной 1-й, Связи (Соколовка), Соколовской, Лесной, а также Лесного 1-го и 2-го проездов, Лесного 1-го и 2-го тупиков, Тюленина, Шевцовой и Шевцовой 1-го проезда, Гагарина (Соколовка) и Новоселковской.

В Рязани в 11:40 произошло отключение электроэнергии из-за технологического нарушения. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

Без света остались жители улиц Громовой, Добролюбова и ее проездов — 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го, Дорожной, Достоевского, Чехова, Прудной 1-й, Связи (Соколовка), Соколовской, Лесной, а также Лесного 1-го и 2-го проездов, Лесного 1-го и 2-го тупиков, Тюленина, Шевцовой и Шевцовой 1-го проезда, Гагарина (Соколовка) и Новоселковской.

Сейчас специалисты локализуют поврежденный участок сети, чтобы восстановить электроснабжение.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.