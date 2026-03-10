В РГАТУ обсудили перспективы выращивания масличных культур

В Рязанском государственном агротехнологическом университете (РГАТУ) прошел семинар-совещание, посвященный перспективам выращивания масличных культур. В мероприятии приняли участие более 120 представителей агробизнеса и научных учреждений, что подчеркивает актуальность темы для региона.

С приветственным словом к участникам обратилась временно исполняющая обязанности ректора РГАТУ Елена Правдина. Она акцентировала внимание на необходимости интеграции научных разработок университета в практическое сельское хозяйство и подчеркнула, что подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса невозможна без тесного сотрудничества с производством.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Светлана Илюхина осветила ключевые вопросы повестки дня и обозначила стратегические ориентиры развития масличной отрасли в регионе.

И. о. проректора по стратегическому развитию и внутреннему контролю Дмитрий Виноградов рассказал о планах университета по проведению полевых исследований в текущем году, подчеркивая важность взаимодействия науки и агробизнеса.

Доклады представителей производственных компаний, таких как НВП «БашИнком», ООО «АгроБиоТехнология», «Полидон Агро», АО «Щелково Агрохим» и АО «ФМРус», вызвали особый интерес у участников. Специалисты поделились опытом внедрения современных технологий защиты растений и наблюдениями о поведении различных гибридов масличных культур в разных условиях.

Кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Соколов, ученый кафедры агрономии и защиты растений РГАТУ, представил результаты применения биоинсектицидов на посевах ярового рапса, отметив их практическую пользу.

Участники семинара подчеркнули высокую значимость состоявшегося диалога и договорились о продолжении сотрудничества в формате выездных семинаров в реальных условиях производства, а также наметили перспективы взаимовыгодного партнерства.