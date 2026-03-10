В Омске погиб мужчина, выпав из окна многоэтажки

В Омске 6 марта в Советском округе из окна многоэтажки выпал 34-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия. Информацию о ЧП подтвердили в УМВД по Омской области. По данным полиции, мужчина снимал квартиру в доме на улице Пригородной. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, медики констатировали смерть до их приезда.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. В некоторых СМИ говорится, что мужчина покончил с собой из-за неразделенной любви.