В МВД предупредили о мошеннической схеме с «заменой домофона»

Известно, что злоумышленники звонят и сообщают о модернизации домофона, требуя продиктовать код из сообщения для подтверждения процедуры. Схема эффективна из-за правдоподобности. Рекомендуется сохранять контакты управляющей компании, перепроверять сообщения о замене оборудования и не передавать коды из СМС посторонним.

В МВД РФ сообщили, что одной из частых причин мошенничества стала тема замены домофона, передают «Известия».

"Проанализировав последние данные о кибермошенничестве, мы пришли к удивившему нас выводу: одним из самых распространенных предлогом, с которого начинается мошенническая атака, является «замена домофона», — говорится в канале ведомства в мессенджере MAX.

