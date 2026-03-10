В Минпросвещения разработали 40 новых школьных программ по родным языкам народов России

С 1 по 11 класс вводится изучение предметов «Государственный язык», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и «Родная литература». Это необходимо для повышения качества образования, укрепления национальной идентичности и сохранения культурного разнообразия, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Отмечается, что работа ведется по проекту Стратегии национальной политики до 2036 года и по заданию Министерства просвещения.

В 2025 году в Федеральном институте родных языков разработали 40 программ по изучению языков и литературы народов России, включая 14 программ по государственным языкам республик. Об этом сообщило издание Readovka.

Отмечается, что работа ведется по проекту Стратегии национальной политики до 2036 года и по заданию Министерства просвещения. В прошлом году Владимир Путин поручил создать закон о языках народов России, включающий реестр более 270 официально признанных языков и диалектов на территории РФ.