В кожно-венерологическом диспансере ввели возможность приема без предзаписи
Ранее стало известно, что в Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере завершили ремонт левого крыла первого этажа поликлинического венерологического отделения.

Фото: ГБУРО Областной кожно-венерологический диспансер.