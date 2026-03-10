В кожно-венерологическом диспансере ввели возможность приема без предзаписи

Во втором поликлиническом отделении Рязанского кожно-венерологического диспансера на улице Спортивной ввели возможность приема без предварительной записи. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.
Теперь попасть на прием к специалистам можно не только по предварительной записи, но и в порядке «живой очереди».
«Жители города и области могут обратиться в лечебное учреждение и получить консультацию врача в день обращения, без длительного ожидания.
При этом привычные способы записи также сохраняются: пациенты могут предварительно записаться на удобное для них время по телефону или через другие доступные сервисы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере завершили ремонт левого крыла первого этажа поликлинического венерологического отделения.
Фото: ГБУРО Областной кожно-венерологический диспансер.