В кожно-венерологическом диспансере ввели возможность приема без предзаписи

Во втором поликлиническом отделении Рязанского кожно-венерологического диспансера на улице Спортивной ввели возможность приема без предварительной записи. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения. Теперь попасть на прием к специалистам можно не только по предварительной записи, но и в порядке «живой очереди». «Жители города и области могут обратиться в лечебное учреждение и получить консультацию врача в день обращения, без длительного ожидания. При этом привычные способы записи также сохраняются», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере завершили ремонт левого крыла первого этажа поликлинического венерологического отделения.

