В Иркутске четверо мужчин жестоко убили молодого человека
В Иркутске четверо мужчин жестоко убили молодого человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».
По словам очевидцев, жертва, пытаясь спастись от преследования, забежал в аптеку и пытался закрыть дверь. Однако нападавшие ворвались внутрь, устроив погром, и вытащили юношу на улицу.
На улице злоумышленники сначала избили его, а затем нанесли ему несколько ножевых ударов в шею, тело и ноги. Несмотря на усилия прохожих и медиков, молодой человек скончался.
Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых, которые сейчас дают показания. В отношении них возбуждено уголовное дело.