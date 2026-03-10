В Иркутске четверо мужчин жестоко убили молодого человека

По словам очевидцев, жертва, пытаясь спастись от преследования, забежал в аптеку и пытался закрыть дверь. Однако нападавшие ворвались внутрь, устроив погром, и вытащили юношу на улицу. На улице злоумышленники сначала избили его, а затем нанесли ему несколько ножевых ударов в шею, тело и ноги. Несмотря на усилия прохожих и медиков, молодой человек скончался. Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых, которые сейчас дают показания. В отношении них возбуждено уголовное дело.

В Иркутске четверо мужчин жестоко убили молодого человека. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

По словам очевидцев, жертва, пытаясь спастись от преследования, забежал в аптеку и пытался закрыть дверь. Однако нападавшие ворвались внутрь, устроив погром, и вытащили юношу на улицу.

На улице злоумышленники сначала избили его, а затем нанесли ему несколько ножевых ударов в шею, тело и ноги. Несмотря на усилия прохожих и медиков, молодой человек скончался.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых, которые сейчас дают показания. В отношении них возбуждено уголовное дело.