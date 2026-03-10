В Госдуме предлагают изменить правила приостановки призыва граждан

В Госдуму внесли законопроект, который меняет порядок обжалования решений призывной комиссии. Сейчас, если гражданин оспаривает призыв в суде, его решение автоматически приостанавливается до окончания разбирательства. Новая инициатива предлагает оставить это на усмотрение суда, пишет РБК.

Авторы законопроекта — депутаты «Единой России» Андрей Картаполов и Дмитрий Вяткин. Поправки коснутся пункта 4 статьи 29 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

По новой формулировке, суд сможет приостанавливать действие решения военкомата только по своему усмотрению, а не будет обязан делать это автоматически. В пояснительной записке подчеркивается: такое изменение позволит оценивать каждый случай индивидуально и принимать решение с учетом всех обстоятельств.

Иными словами, гражданин теперь сможет обжаловать решение военкомата, но это не гарантирует, что призыв автоматически «заморозят» на время судебного разбирательства.