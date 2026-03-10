В Челябинске 21-летнего юношу нашли повешенным в заброшенном здании

В Челябинске 21-летнего юношу нашли повешенным в заброшенном здании. Как сообщили в телеграм-канале «Плохие новости», тело обнаружили школьники. Изустно, что юноша подвергался много лет буллингу в школе и не мог построить отношения с девушками. Отмечается, что накануне кончины молодой человек страдал от депрессии.