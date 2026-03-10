Школьников и будущих абитуриентов пригласили на День открытых дверей в РГАТУ

Рязанских школьников будущих абитуриентов и их родителей пригласили на День открытых дверей в Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева. Он состоится 14 марта в 11:00. Мероприятие пройдет в главном корпусе университета по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1. В программе запланированы интерактивные площадки, официальная часть с выступлением временно исполняющего обязанности ректора и ответственного секретаря приемной комиссии, а также экскурсии по факультетам. Участники смогут задать вопросы и получить исчерпывающую информацию о студенческой жизни и учебном процессе. Для получения дополнительной информации обращайтесь по телефону: +7 (4912) 35-10-56.

Школьников, будущих абитуриентов и их родителей пригласили на День открытых дверей в Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева. Он состоится 14 марта в 11:00. Мероприятие пройдет в главном корпусе университета по адресу: г. Рязань, ул. Костычева, д. 1.

В программе запланированы интерактивные площадки, официальная часть с выступлением временно исполняющего обязанности ректора и ответственного секретаря приемной комиссии, а также экскурсии по факультетам.

Участники смогут задать вопросы и получить исчерпывающую информацию о студенческой жизни и учебном процессе.