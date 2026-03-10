С начала года рязанские животноводы нарастили производство молока на 1200 тонн

На 1 марта 2026 года ООО «ОКА МОЛОКО» (площадка № 3) лидирует в Пителинском округе по производству молока. Поголовье крупного рогатого скота превышает 11,5 тысячи, включая более 5 тысяч дойных коров. Отмечается, что с начала года произведено 11 080 тонн молока, что на 1200 тонн больше, чем в прошлом году. Средняя продуктивность коровы — более 2140 килограммов молока, что свидетельствует о стабильной работе хозяйства и увеличении объемов производства.

