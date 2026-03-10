Рязанский суд обязал фирму выплатить неустойку за задержку поставки медизделий

Арбитражный суд Рязанской области обязал московскую компанию «Медицинские технологии и инновации» выплатить 226380 рублей за просрочку выполнения государственного контракта на поставку медицинского оборудования для кардиологии. Министерство здравоохранения Рязанской области подало иск в суд, так как фирма не выполнила свои обязательства по контракту, который был на сумму 32 миллиона 340 тысяч рублей. В результате задержки поставки товара контракт был расторгнут. Суд не принял доводы компании о форс-мажоре, так как она сама подала заявку на выполнение контракта и должна была учитывать все риски. В итоге суд удовлетворил требования министерства и взыскал с компании неустойку.

