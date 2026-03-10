Рязань
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.21 / 79.30 10/03 12:20
Нал. EUR 92.02 / 92.47 10/03 12:20
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 312
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 176
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
786
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 096
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Рязанский суд обязал фирму выплатить неустойку за задержку поставки медизделий
Арбитражный суд Рязанской области обязал московскую компанию «Медицинские технологии и инновации» выплатить 226380 рублей за просрочку выполнения государственного контракта на поставку медицинского оборудования для кардиологии. Министерство здравоохранения Рязанской области подало иск в суд, так как фирма не выполнила свои обязательства по контракту, который был на сумму 32 миллиона 340 тысяч рублей. В результате задержки поставки товара контракт был расторгнут. Суд не принял доводы компании о форс-мажоре, так как она сама подала заявку на выполнение контракта и должна была учитывать все риски. В итоге суд удовлетворил требования министерства и взыскал с компании неустойку.

