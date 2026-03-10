Рязанские спортсмены завоевали 16 медалей на Чемпионате и Первенстве региона по плаванию

В ФСК «Метеор» прошли Чемпионат и Первенство Рязанской области по плаванию для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Воспитанники спортшколы «Орион» выиграли 16 медалей: Кирилл Пушкин — золото на 50 м вольным стилем, Денис Костянский — серебро на спине, Василиса Соленова, Максим Астахов и Сергей Черноусиков — по два золота, Иван Васин, Софья Захарова, Варвара Носова и Максим Богомолов — золото, Тимур Бочкарев — золото и серебро.

Рязанские спортсмены завоевали 16 медалей на Чемпионате и Первенстве региона по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация Рязани.