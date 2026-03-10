Рязанку заподозрили в незаконном получении соцвыплат на 315 тысяч рублей

В Рязанской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат. Подозреваемой стала 30-летняя жительница региона. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, женщина обратилась в отдел соцзащиты, чтобы оформить социальный контракт на развитие собственного дела. В заявлении она указала недостоверные сведения о доходах своей семьи и материальном положении.

На основании этих данных заявку одобрили и перечислили ей деньги.

Следователи считают, что таким образом женщина незаконно получила из бюджета 315 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудил Кораблинский межрайонный следственный отдел по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.