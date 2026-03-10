Рязанцев пригласили помочь медведю Мише после зимней спячки

Бурый медведь Миша, который живет в вольере визит-центра в д. Шакино Клепиковского района, просыпается после зимней спячки. Национальный парк «Мещерский» проводит ежегодную акцию «Покорми Мишку» и зовет всех неравнодушных помочь медведю набрать силы.

Бурый медведь Миша, который живет в вольере визит-центра в д. Шакино Клепиковского района, просыпается после зимней спячки. Национальный парк «Мещерский» проводит ежегодную акцию «Покорми Мишку» и зовет всех неравнодушных помочь медведю набрать силы.

С 10 по 20 марта можно приносить перловку, молоко, хлеб, сладости, яблоки, апельсины и другие полезные лакомства.

Подарки принимают по адресам: