Рязанцев пригласили помочь медведю Мише после зимней спячки
Бурый медведь Миша, который живет в вольере визит-центра в д. Шакино Клепиковского района, просыпается после зимней спячки. Национальный парк «Мещерский» проводит ежегодную акцию «Покорми Мишку» и зовет всех неравнодушных помочь медведю набрать силы.
С 10 по 20 марта можно приносить перловку, молоко, хлеб, сладости, яблоки, апельсины и другие полезные лакомства.
Подарки принимают по адресам:
г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д. 20
Клепиковский р-он, д. Шакино, д. 3
г. Спас-Клепики, ул. Интернациональная, д. 26, кабинет 4