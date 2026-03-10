Рязань
Рязанцев предупредили о риске кражи карт при оплате проезда в автобусах
Жители Рязани могут лишиться банковских карт, если передают их по салону для оплаты проезда в общественном транспорте. О нескольких таких случаях сообщили в пресс-службе Банка России.

По словам одной из пострадавших, она передала карту через пассажиров, чтобы оплатить проезд. Однако карта обратно не вернулась: неизвестный собрал несколько карт и вышел на ближайшей остановке.

В Банке России напомнили, что по договору с банком держатель карты не должен передавать ее третьим лицам.

«По договору с банком, который выпустил карту, держатель не имеет права передавать ее третьим лицам. Если в такой ситуации у человека пропадут деньги, добиться возмещения он не сможет», — рассказал заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.

Даже если карту вернут, остаются другие риски. Например, злоумышленники могут сфотографировать ее данные — номер, срок действия и трехзначный код на обратной стороне. Этой информации часто достаточно для онлайн-покупок.

Кроме того, возможна двойная оплата проезда — случайная или намеренная. В такой ситуации доказать, что пассажир собирался оплатить только свою поездку, будет сложно.

Эксперт советует оплачивать проезд самостоятельно или использовать наличные.