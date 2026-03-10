Росстат: с 1 ноября в РФ появится ГОСТ на хурму

Плоды хурмы должны быть целыми, чистыми и твердыми, без повреждений. Срезаются плодоножки, чашелистики остаются. Форма, окраска и зрелость должны соответствовать сорту: мякоть плотная или желеобразная, кожица тонкая. Вкус характерный, без терпкости и посторонних привкусов.