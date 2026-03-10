Россиянам рассказали, как подготовить машину к оттепели

Россиянам рассказали, как подготовить машину к оттепели. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По мнению автоэксперта Андрея Ломанова, зимовка под снегом защищает машину от реагентов, но может навредить электропроводке и салону. Состояние машины после холодов зависит от её возраста и изначального состояния.

Что нужно делать:

Переобувать автомобиль следует, когда на дорогах исчезает снег и лёд, а температура стабилизируется на уровне +5-7 °C. В качестве ориентира можно использовать отключение отопления в квартирах.

Необходимо помыть кузов и салон автомобиля.

Важно проверить все системы автомобиля на наличие неисправностей.

Прохождение техосмотра поможет выявить скрытые проблемы с подвеской, электрикой и рулевым управлением.

Рекомендуется поменять дворники.

Не забудьте проверить уровень фреона в кондиционере.

В период таяния снега нужно избегать глубоких луж. Попадание воды в воздухозаборник может привести к гидроудару.