Россиянам назвали стоимость постной продуктовой корзины

По данным экспертов, продуктовая корзина из крупы, хлеба, овощей (включая картофель), фруктов, бобовых и соевых обойдется россиянам в 2005 рублей. Отмечается, что расчеты были основаны на ценах популярных сетевых магазинов.