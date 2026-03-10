Россиянам назвали стоимость постной продуктовой корзины
Россиянам назвали стоимость постной продуктовой корзины. Об этом сообщают аналитики платежного сервиса «Апельсин», исследование приводит «Газета.Ru».
