Россиянам могут отказать в едином пособии из-за буквы «ё»

Россиянам могут отказать в едином пособии из-за буквы «ё». Об этом сообщило 10 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу Соцфонда.

Для назначения единого пособия требуется корректное заполнение заявления. Вся информация должна совпадать с данными на «Госуслугах», вплоть до буквы «ё», напомнили в Соцфонде.

Если есть ошибки, система не сможет идентифицировать гражданина. Тогда в назначении пособия могут отказать.

В публикации напомнили, что выплату получают семьи с детьми до 17 лет и беременные, вставшие на учет до 12-й недели.