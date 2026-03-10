Российские ученые нашли новый способ уничтожать раковые клетки

Ученые Сеченовского университета разработали новый подход к лечению саркомы Юинга, которая чаще всего возникает у детей и подростков. Разработка может помочь бороться с опухолями, которые перестали реагировать на химиотерапию. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine.

Саркома Юинга считается одной из самых опасных опухолей костей и мягких тканей. Одна из главных проблем лечения — со временем рак может перестать реагировать на лекарства.

Российские ученые предложили доставлять препарат прямо в опухоль с помощью специальных микрочастиц. Их создали на основе лактоферрина — природного белка, который хорошо взаимодействует с клетками организма.

Эксперименты показали, что микрочастицы постепенно высвобождают препарат и усиливают его действие. При этом система оказалась эффективной не только против обычных клеток саркомы Юинга, но и против тех, которые уже стали устойчивыми к химиотерапии.