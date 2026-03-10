В Рязанской области ликвидировали нарколабораторию, изъяли более 65 кг веществ

Сотрудники УМВД России по Рязанской области и УФСБ ликвидировали крупную лабораторию в деревне Братилово Клепиковского района. Задержан 30-летний мужчина из Владимирской области, организовавший производство наркотиков в своём доме. При обыске изъяли более 11 кг готового производного N-метилэфедрона, 134 канистры с химикатами (всего 54,5 кг наркотика) и свыше 175 кг прекурсоров. Также нашли оборудование для синтеза: стеклянные колбы, электронные весы, индукционную плитку. По данным следствия, задержанный ранее работал менеджером, а потом вступил в сговор с интернет-магазином по продаже наркотиков и получал оплату в криптовалюте. Сейчас против него возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

