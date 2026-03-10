В Рязанской области ликвидировали нарколабораторию, изъяли более 65 кг веществ

Сотрудники УМВД России по Рязанской области и УФСБ России ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков в деревне Братилово Клепиковского района.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в результате операции задержали 30-летнего мужчину из Владимирской области, который организовал производство наркотиков в своем доме.
В ходе обыска оперативники изъяли более 11 килограммов производного N-метилэфедрона в готовом виде, а также 134 канистры с химикатами, содержащими в общей сложности 54,5 килограмма наркотика и более 175 килограммов прекурсоров.
Кроме того, в доме нашли стеклянные колбы, электронные весы, индукционная плитка и другие предметы, используемые для синтеза наркотиков.
По предварительным данным, задержанный ранее работал менеджером, но решил заняться незаконным бизнесом, вступив в сговор с представителями интернет-магазина по продаже наркотиков. Отмечается, что он получал оплату в криптовалюте.
В настоящее время против него возбуждено уголовное дело, и он находится под стражей.