Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
Срд, 11
Чтв, 12
ЦБ USD 79.15 0.96 07/03
ЦБ EUR 91.84 1.05 07/03
Нал. USD 79.03 / 79.30 10/03 13:15
Нал. EUR 92.06 / 92.47 10/03 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с улиц Рязани в Международный женский день
В воскресенье 8 марта журналист РЗН. Инфо вышла в город...
8 марта 2026 16:33
1 328
«В три часа ночи можно словить инфаркт». Туристка из Рязани оказалась...
Редакция РЗН. инфо пообщалась с туристкой Анастасией из...
5 марта 13:49
1 182
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
787
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
4 102
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мошенники стали чаще угрожать арестом счетов под видом приставов
В последние недели в России наблюдается рост случаев мошенничества с ложными звонками от имени судебных приставов. Об этом сообщили представители петербургской полиции. Аферисты, действуя под психологическим давлением, требуют от граждан оплатить несуществующие штрафы ГАИ, угрожая арестом счетов или описью имущества. Полицейские предупреждают россиян о том, что подобные звонки являются мошенническими, и призывают быть осторожными и не поддаваться на угрозы.

В последние недели в России наблюдается рост случаев мошенничества с ложными звонками от имени судебных приставов. Об этом сообщили представители петербургской полиции.

Аферисты, действуя под психологическим давлением, требуют от граждан оплатить несуществующие штрафы ГАИ, угрожая арестом счетов или описью имущества.

Полицейские предупреждают россиян о том, что подобные звонки являются мошенническими, и призывают быть осторожными и не поддаваться на угрозы.