Мошенники стали чаще угрожать арестом счетов под видом приставов

В последние недели в России наблюдается рост случаев мошенничества с ложными звонками от имени судебных приставов. Об этом сообщили представители петербургской полиции. Аферисты, действуя под психологическим давлением, требуют от граждан оплатить несуществующие штрафы ГАИ, угрожая арестом счетов или описью имущества. Полицейские предупреждают россиян о том, что подобные звонки являются мошенническими, и призывают быть осторожными и не поддаваться на угрозы.

