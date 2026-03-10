Филиал «Рязаньэнерго» подвел итоги работы по технологическому присоединению потребителей за 2025 год

Совокупная мощность присоединенных объектов к электрическим сетям составила 60,7 МВт. К наиболее крупным из них относятся: фармацевтический завод по производству готовых лекарственных форм в Скопинском округе, комбикормовый завод в Ряжском округе, объект сельскохозяйственного производства в Кораблинском округе, многоквартирные дома в рязанском микрорайоне Мервино. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также в 2025 году были присоединены 20 медицинских учреждений и спортивная школа. Социально значимым объектам традиционно уделяется особое внимание, и работы по заявкам на их присоединение к электрическим сетям проводятся в кратчайшие сроки.

Подать заявку на техприсоединение можно на сайте «Россети Центр и Приволжье» в личном кабинете клиента и на Едином портале электросетевых услуг — Портал-ТП. рф.

По всем вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться к специалистам горячей линии «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).