Более 20 рязанцев получили наказание за незаконную ловлю рыбы в прошлом году

В 2025 году судами области рассмотрено 20 уголовных дел в отношении 22 лиц, обвинявшихся в незаконной добыче рыбы. Отмечается, что все они привлекались к уголовной ответственности за вылов рыбы с использованием незаконных орудий ловли. Общий размер ущерба составил более 123 тыс. рублей. Во всех случаях ущерб возмещен добровольно. По результатам рассмотрения уголовных дел вынесено 20 итоговых судебных решений, по 4 из которых обвиняемым назначили штрафы в размере от 5 до 7 тыс. рублей.

Более 20 рязанцев получили наказание за незаконную ловлю рыбы в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2025 году судами области рассмотрено 20 уголовных дел в отношении 22 лиц, обвинявшихся в незаконной добыче рыбы. Отмечается, что все они привлекались к уголовной ответственности за вылов рыбы с использованием незаконных орудий ловли.

Общий размер ущерба составил более 123 тыс. рублей.

Во всех случаях ущерб возмещен добровольно.

По результатам рассмотрения уголовных дел вынесено 20 итоговых судебных решений, по 4 из которых обвиняемым назначили штрафы в размере от 5 до 7 тыс. рублей.