19-летний москвич застрял в женщине во время секса, паре помогали медики. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, молодой человек пригласил в гости 36-летнюю соседку со своего этажа. Пара заказала доставку еды. Во время ожидания курьера знакомые занялись сексом. Когда тот привез еду и постучал в дверь, женщина испугалась и у нее случился спазм, от которого ее партнер «застрял» внутри нее. Паре пришлось вызывать скорую.

Врачи вкололи женщине спазмолитики и дождались, пока она расслабится. Молодого человека отвезли в больницу.