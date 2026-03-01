В Рязани приостановили движение трех троллейбусов
Приостановлено движение троллейбусов №№ 9, 10, 16. Причина — ремонтные работы на контактной сети. Бригада УРТ работает на месте. Движение восстановят после устранения неполадок.
