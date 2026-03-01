В кафе мужчина бросил в рязанок колбу кальяна и бутылку за отказ познакомиться

По предварительной информации полицейских, 56-летний мужчина приехал из соседней области в Шацкий район на заработки. Он устроился водителем в сельхозпредприятие. В день произошедшего после рабочей смены мужчина с коллегой решил выпить. Они сидели в кафе у автотрассы, где уже отдыхала компания девушек. «Нетрезвый мужчина начал приставать к девушкам с требованием познакомиться и пообщаться. Чтобы избавиться от назойливого незнакомца, девушки пригрозили вызвать полицию. Тогда мужчина бросил в девушек стеклянную бутылку и кальян. Все предметы попали в голову 38-летней посетительницы», — рассказали в МВД.

В кафе у трассы рядом с селом Казачья Слобода Шацкого района пьяный мужчина бросил бутылку и колбу кальяна в посетительниц. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительной информации полицейских, 56-летний мужчина приехал из соседней области в Шацкий район на заработки. Он устроился водителем в сельхозпредприятие.

В день произошедшего после рабочей смены мужчина с коллегой решил выпить. Они сидели в кафе у автотрассы, где уже отдыхала компания девушек.

«Нетрезвый мужчина начал приставать к девушкам с требованием познакомиться и пообщаться. Чтобы избавиться от назойливого незнакомца, девушки пригрозили вызвать полицию. Тогда мужчина бросил в девушек стеклянную бутылку и кальян. Все предметы попали в голову 38-летней посетительницы», — рассказали в МВД.

В кафе вызывали скорую помощь. Женщина получила травмы головы.

Злоумышленника задержали. Ранее мужчину судили за хулиганство. Он два с половиной года провел в тюрьме.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, по которой грозит до семи лет лишения свободы.