В дачном доме в Рязанской области произошел пожар

В деревне Свищевка на территории Пертовского сектора в Чучковском округе горел дачный дом. Была угроза распространения огня на соседние постройки. На тушение выезжали шесть человек личного состава и две автоцистерны. Кроме того, на месте происшествия работали газо- и электроснабжающие службы. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Крыша выгорела полностью. Кирпичное строение повреждено. По предварительным данным специалистов, пожар случился из-за замыкания электропроводов.

По предварительным данным специалистов, пожар случился из-за замыкания электропроводов. Местные жители сообщили, что хозяева дачи — в Москве.