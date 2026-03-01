Рязанцы заявили, что несколько машин пробили колеса на Солотчинском шоссе

Отмечается, что на Солотчинском шоссе перед поворотом на село Поляны Рязанского округа в сторону Солотчи несколько автомобилей стоят с пробитыми колесами. «Будьте осторожны за рулем! Много глубоких ям», — написали очевидцы.

Ранее рязанцы сообщали, что на Солотчинском мосту асфальт сходит вместе со снегом. На дороге укладывали заплатки.